Jak funguje Evropský parlament

Jsou volby do europarlamentu pro Česko bezvýznamné? Právě naopak, čeští zástupci jsou jedni z nejvlivnějších vůbec

Evropské volby ve většině obyvatel Česka nevyvolávají nikterak výrazné emoce, a to už od vstupu do EU před patnácti lety. Tehdy se účast pohybovala lehce nad 28 procenty, v zatím posledním hlasování v roce 2014 to bylo už jen 18 procent. Výrazně nižší zájem voličů než v případě voleb do sněmovny nebo obecních zastupitelstev může znamenat dvě věci. Buď Češi nepovažují Evropský parlament za natolik důležitý pro svůj každodenní život, aby rozhodovali o jeho složení, nebo mu zkrátka nerozumí a nevědí, o čem tato instituce rozhoduje a jaký dopad to na ně má.

Obojí bohužel pramení z neznalosti. Vzhledem k tomu, že Česko přejímá velkou část své legislativy právě od orgánů Evropské unie, dopad nařízení schválených v Evropském parlamentu na životy občanů České republiky je výrazný. Ba dokonce často ještě výraznější než v případě samotného českého parlamentu. Podívejme se na to, proč to tak je.

Fungování Evropského parlamentu:

Evropský parlament je v evropském legislativním procesu na úrovni Rady Evropské unie (někdy se jí říká Rada ministrů). To znamená, že přijímá legislativní návrhy od Evropské komise (která je výkonným orgánem podobně jako česká vláda) a následně je upravuje do konečné podoby a hlasuje o nich.

Na stejné úrovni tyto návrhy projednává a schvaluje Rada EU, složená z premiérů nebo ministrů vlád členských států (podle aktuální agendy).

Zatímco rada tak zastupuje zájmy jednotlivých vlád, parlament má v tomto systému zastupovat zájmy občanů. Ke schválení legislativních návrhů je zapotřebí souhlasu obou těchto institucí.

Pokud tedy nějaký zákon tímto procesem projde a následně dorazí až do české sněmovny, je už odsouhlasen jak vládami členských států EU, tak zástupci občanů osmadvacítky včetně těch českých.

Není tedy možné tvrdit, že jde o nějaký výmysl “byrokratů z Bruselu”, jak je často u českých politiků v módě.

I poté navíc mají čeští zákonodárci při legislativním procesu v Poslanecké sněmovně a následně v Senátu možnost konečnou podobu těchto norem ovlivnit a přizpůsobit ji potřebám České republiky. Zákony přejaté z EU tak nejsou cizím výmyslem, který nám kdosi vnutil, ale naopak výtvorem, na kterém se podílí jak česká vláda, tak čeští europoslanci a následně i poslanci a senátoři.

Evropský parlament zároveň schvaluje složení Evropské komise, která je výkonným orgánem EU a dohlíží na dodržování evropské legislativy v jednotlivých zemích.

Významné změny přijaté od roku 2014:

Levnější telefonování. V roce 2015 bylo schváleno zrušení poplatků za používání telefonu v zahraničí, zjednodušeně roaming. Od roku 2017 tak občané jednotlivých států platí za volání, SMS zprávy a internet v dalších zemích EU stejné ceny, jako ve své vlasti. Letos v květnu navíc začalo platit i nařízení o levnějším volání a posílání SMS na zahraniční čísla.

Ochrana před terorismem. Evropský parlament v roce 2016 schválil směrnici o Jmenných seznamech cestujících (PNR), podle které mají letecké společnosti předávat data o všech lidech cestujících do a z Evropy národním leteckým úřadům. Cílem je snazší odhalení teroristů pohybujících se v Evropě. O rok později navíc parlament rozhodl o tom, že účast na výcviku teroristů i veřejná obhajoba terorismu budou trestným činem. Schváleny byly i přísnější kontroly na vnějších hranicích EU.

Čistší vzduch. Parlament schválil směrnici, podle které mají členské státy do roku 2030 omezit emise hlavních látek znečišťujících ovzduší, mezi kterými je například prach, amoniak nebo oxidy dusíku vznikající v průmyslu nebo v dopravě. Stejně tak se mají o více než třicet procent snížit emise vypouštěné z osobních i užitkových aut a snížit se mají i emise z vozidel se spalovacím motorem, které nejsou určené pro silniční provoz. Jde například o lokomotivy, buldozery nebo sekačky na trávu. Snahou je ochránit zdraví lidí a omezit ekonomické dopady znečištění, které se podle odhadů pohybují mezi 330 a 940 miliardami eur ročně. S tím souvisí i limity pro vypouštění skleníkových plynů. Množství povolenek, a tedy i povolených emisí, se bude od příštího roku každoročně snižovat o dvě procenta.

Ochrana autorských práv. Lidé na webu si často přečtou titulek a úryvek článku, který jim vyhledávače jako Google nebo Seznam nabízí. Zatímco tyto vyhledávače tak vydělávají miliardy, vydavatelé z toho nemají ani korunu. EU proto schválila povinnost platit vydavatelům za tyto krátké úryvky. Autory má chránit i druhá část opatření, podle kterého mají sociální sítě jako Instagram nebo úložiště typu Ulož.to hlídat, aby se na nich neobjevovaly pirátské kopie filmů, fotografií nebo hudby.

Nová pravidla pro kamiony. EU předpokládá za stejnou práci na stejném místě srovnatelnou mzdu. Kvůli tomu hrozilo přepravcům, že svým řidičům budou muset vyplácet alespoň minimální mzdu, platnou v zemích, do kterých vozí náklad. To by v případě západních platů bylo pro české firmy velmi nákladné. Parlament se nakonec dohodl na kompromisu. Ten, kdo vozí náklad třeba z Česka do Německa a zpět, mzdy dorovnávat nemusí. Tato povinnost se týká toho, kdo vykonává vnitrostátní přepravu na území jiného státu a třeba tak vozí zboží jen po Německu. Pravidla přinesla také snesitelnější podmínky pro řidiče a počítají třeba s víkendy mimo vozidlo nebo návratem domů minimálně jednou měsíčně.

Zákaz jednorázových plastů. Jednorázové příbory, tyčinky do uší, brčka, polystyrenové obaly potravin a nápojů určené k okamžité spotřebě a další produkty, které zamořují životní prostředí mikroplasty, mají z EU zmizet. Další výrobky, jako jsou vlhčené ubrousky, jednorázové vložky, balonky nebo cigaretové filtry s obsahem plastu budou muset mít na obalech návod, jak odpad odstraňovat a také informaci o negativním dopadu těchto výrobků na životní prostředí. Do roku 2029 má být zároveň recyklováno devět z deseti plastových lahví.

GDPR. Nařízení na ochranu osobních údajů má hájit občany EU před zneužíváním jejich dat. Zavádí například pravidlo, že souhlas se zpracováním osobních údajů nemohou firmy dávat do obchodních podmínek, ale musí ho zákazníkovi předkládat zvlášť. Klient má zároveň právo na to, aby byly jeho údaje z marketingových databází vymazány. Za osobní údaje jsou považovány i takzvané cookies, tedy údaje o pohybu uživatele internetu, které prohlížeč ukládá.

Frakce europarlamentu:

Do frakcí se jednotlivé národní strany spojují na základě politických preferencí, nikoliv na základě národnosti. Přeneseně jde o něco na způsob poslaneckých klubů v české sněmovně. Poslanci si vybírají, ve které frakci budou působit, případně mohou v parlamentu působit jako nezařazení.

EPP (Evropská lidová strana) - V současnosti, a podle projekce serveru Politico i po nadcházejících volbách, nejsilnější frakce v Evropském parlamentu. Sdružuje v podstatě zastánce současné podoby evropské integrace a jejího dalšího prohlubování. Působí v ní zástupci STAN, Top 09 a KDU-ČSL, německé CDU/CSU nebo maďarského Fidészu.

S&D (Progresivní aliance socialistů a demokratů) - Dříve dominantní, dnes druhá nejsilnější frakce europarlamentu. Také podporuje evropskou integraci a sdružuje primárně sociálnědemokratické poslance. Působí v ní poslanci za ČSSD, slovenský Smer nebo britští labouristé.

ALDE (Aliance liberálů a demokratů pro Evropu) + hnutí Vpřed! - Sdružení liberálů a převážně centristicky orientovaných poslanců před volbami posílilo francouzské hnutí Vpřed! prezidenta Emmanuela Macrona a podle průzkumů by se mělo co do počtu členů stát po volbách třetí nejsilnější frakcí. ALDE zastává hlavně federalistický pohled na evropskou integraci, což symbolizuje i předseda frakce Guy Verhofstadt. V této frakci působí poslanci za hnutí ANO, německou FDP nebo britští liberálové.

ECR (Evropští konzervativci a reformisté) - Euroskeptická a doposud třetí nejsilnější frakce si po volbách nejspíš mírně pohorší. Jde o konzervativce, kritické k současné podobě evropské integrace, kteří si ale rozhodně nepřejí konec Evropské unie. V této frakci jsou i poslanci za ODS, polskou PiS nebo britské konzervativce. Lídrem frakce, a tedy i kandidátem na předsedu Evropské komise, je Čech Jan Zahradil.

Zelení/EFA (Zelení/Evropská svobodná aliance) - Jak název napovídá, doposud pátá nejsilnější frakce je složená z ekologicky zaměřených poslanců, kterou doplňují zástupci různých regionálních stran. Přes původně euroskeptický postoj zelených jde nyní spíše o federalistickou frakci. Z Čechů zatím do frakce nikdo nevstoupil, což se ale po volbách může změnit. Právě tady totiž zasedá doposud jediná pirátská europoslankyně a její čeští kolegové také uvažují o vstupu.

GUE/NGL (Evropská sjednocená levice a Severská zelená levice) - Frakce s obdobnou silou jako mají zelení sdružuje komunistické a krajně levicové strany. Jde primárně o sdružení euroskeptiků, kteří kritizují liberalismus a kapitalismus, které údajně EU ovládají. Do frakce patří i čeští komunisté, německá Die Linke nebo irská Sinn Féin.

Evropa svobody a přímé demokracie - Frakce kritizující evropskou integraci, v níž má největší zastoupení euroskeptický UKIP, zviditelněný díky brexitu Nigelem Faragem, a italské vládní Hnutí pěti hvězd (to původně usilovalo o vstup k liberálům z ALDE, frakce je ale odmítla). Patří sem také jediný europoslanec české Strany svobodných občanů.

Evropa národů a svobod - Zde se scházejí euroskeptičtí a nacionalističtí poslanci za německou AfD, francouzské Národní sdružení Marine Le Penové, italskou Ligu severu nebo rakouské FPÖ. S touto frakcí volně spolupracuje i SPD Tomia Okamury.

Nezařazení - V současnosti jsou mimo frakce na dvě desítky evropských poslanců. Jde mimo jiné o členy radikálně pravicových uskupení, které jsou ještě radikálnější než členové frakce Evropa národů a svobod, nebo o odpadlíky od ostatních frakcí.

Kandidáti na šéfa Evropské komise:

Evropský parlament ve snaze přenést co nejvíc rozhodování k voličům od roku 2014 podporuje systém, kdy o tom, kdo se stane předsedou Evropské komise, rozhodnou právě volby do evropského parlamentu. Jedná se o systém tzv. spitzenkandidátů. Vůbec poprvé byl takto “zvolen” Jean-Claude Juncker navržený frakcí EPP, která volby vyhrála. Předsedu Evropské komise totiž nominuje Evropská rada (hlavy států členských zemí) a její návrh musí odsouhlasit právě Evropský parlament, stejně jako později dává de facto důvěru Evropské komisi.

Manfred Weber (EPP) - Největší šance má podle průzkumů kandidát lidové strany Manfred Weber z Bavorska, který je členem bavorské CSU, sesterské strany německé vládní CDU. K Čechům by takový předseda Evropské komise měl blíže než Lucemburčan Jean-Claude Juncker. Průzkumy přisuzují EPP sice ztráty, zvítězit by ale s přehledem měla.

Frans Timmermans (S&D) - O post sociálnědemokratického kandidáta na předsedu Evropské komise se mimo jiné ucházel slovenský eurokomisař Maroš Šefčovič (SMER), ale neuspěl, stejně jako později ve slovenských prezidentských volbách. S&D vybrala za svého spitzenkandidáta někdejšího nizozemského ministra zahraničí a dosavadního místopředsedu Evropské komise a komisaře pro lepší regulaci, institucionální vztahy, vládu práva a chartu základních práv Franse Timmermanse. Ten ve funkci eurokomisaře prosazoval povinné kvóty pro přerozdělování uprchlíků.

Jan Zahradil (ECR) - Konzervativci za svého spitzenkandidáta vybrali Čecha Jana Zahradila z ODS. Zahradil sám spíše zpochybňuje systém spitzenkandidátů a stojí za tím, že by předsedu Evropské komise měla vybírat Evropská rada, jak to určují smlouvy EU. ECR má ve svém programu omezení byrokracie a zvýšení pravomocí národních parlamentů.

Guy Verhofstadt/Margrethe Vestagerová (ALDE) -

Liberální frakce ALDE, jejímž členem je i hnutí ANO Andreje Babiše, nenavrhla jednoho kandidáta, ale celý tým v čele s předsedou ALDE a bývalým premiérem Belgie Guyem Verhofstadtem. Verhofstadt je známý jako jeden z nejvýraznějších řečníků na půdě Evropského parlamentu a prosazuje spíše hlubší integraci Evropské unie. ALDE ale v předvolebních debatách zastupovala také současná dánská eurokomisařka pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerová, a tak je možné, že spitzenkandidátkou liberálů bude právě ona. Vestagerové se přezdívá unijní policistka nebo carevna. Tvrdě totiž bojuje s nadnárodními technologickými firmami a snaží se zamezit praxi, kdy tyto společnosti vyvádějí zisky do daňových rájů.

Výrazní Češi v současném parlamentu:

Podle serveru VoteWatch jsou čeští europoslanci druhou nejsilnější národní delegací hned po Belgičanech a před Finy. V rámci celého parlamentu mají samozřejmě největší vliv početné reprezentace Německa, následované Itálií, Francií, Španělskem, Polskem nebo Velkou Británií, pokud jde ale o průměrný vliv na jednoho europoslance, jsou nejsilnější právě Belgičané, Češi a Finové. Podle VoteWatch čeští europoslanci prosazují své zájmy hlavně díky významným pozicím, které v parlamentu zastávají.

Pavel Telička - Na vstupu Česka do EU pracoval už od 90. let. V letech 2003 až 2004 byl velvyslancem ČR při EU a od května do listopadu 2004 působil jako eurokomisař. Je místopředsedou frakce Aliance liberálů a demokratů (ALDE), kam přivedl v uplynulém volebním období hnutí ANO (ze kterého kvůli nesouhlasu s politikou Andreje Babiše vystoupil), a zároveň jedním ze čtrnácti místopředsedů Evropského parlamentu. V těchto volbách vede kandidátku hnutí Hlas.

Olga Sehnalová - Dlouholetá členka ČSSD má za sebou už druhé volební období ve funkci europoslankyně. Známá je především dlouhodobým bojem proti dvojí kvalitě potravin, dokonce kvůli tomu sama testovala stejné potraviny v různých zemích. Server Politico jí před dvěma lety zařadil mezi 28 osobností, které ovlivňují veřejnou debatu v EU. Letos kandiduje do Evropského parlamentu potřetí, tentokrát jako dvojka kandidátky sociální demokracie.

Dita Charanzová - Europoslankyně za hnutí ANO se evropskou integrací zabývá od studií na vysoké škole a je všeobecně považována za odbornici na Evropskou unii. Věnuje se hlavně společnému trhu a její velkou zásluhou je třeba to, že výrazně zlevnilo volání z domovské země do jiného státu EU. Do Evropského parlamentu letos kandiduje jako jednička hnutí ANO.

Jan Zahradil - Zkušený europoslanec, který dokončuje své třetí období ve funkci a kandiduje jako lídr ODS. V posledních týdnech je o něm hodně slyšet jako o jednom z takzvaných “spitzenkandidaten”. Je totiž hlavní tváří Aliance evropských konzervativců a reformistů (ACRE) a její parlamentní skupiny ECR a automaticky je tedy nominantem na post předsedy Evropské komise (jako všichni lídři parlamentních frakcí). Zahradil přitom tuto praxi odmítá a tvrdí, že komise má být apolitická a jejího šéfa by měli vybírat premiéři a prezidenti členských států.

Kateřina Konečná - Kdysi nejmladší česká poslankyně kandiduje jako jednička kandidátky KSČM. V parlamentu řešila například kauzu Dieselgate, když byla ve vedení vyšetřovacího výboru. Za komunisty chce navrhnout evropskou minimální mzdu, zároveň by ráda posílila legislativní pravomoci parlamentu.

Luděk Niedermayer - Někdejší viceguvernér ČNB dokončuje první volební období v Evropském parlamentu. V rámci své specializace řeší transparentnost finančního sektoru a boj proti praní špinavých peněz. Letos vypracoval text rezoluce, ve které parlament varuje před nárůstem přítomnosti čínských technologií v EU. Jde mimo jiné o rizika spojená s účastí čínských firem na výstavbě 5G sítí. Člen Top 09 kandiduje i letos ze třetího místa spojené kandidátky Top 09 a STAN.

Pavel Svoboda - Volební lídr KDU-ČSL je předsedou právního výboru parlamentu a podle serveru Politico jedním ze 40 nejvlivnějších europoslanců. Vede mimo jiné pracovní skupinu, která se zasazuje o zrušení střídání letního a zimního času.

Petr Ježek - Bývalý diplomat, který se výrazně podílel na vstupu Česka do EU, je předsedou Zvláštního výboru pro finanční kriminalitu, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky. Do europarlamentu vstoupil na kandidátce hnutí ANO, s nímž se pak ale stejně jako Pavel Telička na výraz nesouhlasu s politikou Andreje Babiše rozešel. Ježek kandiduje jako dvojka hnutí Hlas, které spolu s Teličkou letos zakládal.

Pavel Poc - Lídr kandidátky ČSSD je europoslancem už desátým rokem. Vystudovaný biolog je místopředsedou Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a zaměřuje se primárně na ekologická témata. V roce 2015 například podával námitku proti tomu, aby bylo na dalších 15 let schváleno používání potenciálně rakovinotvorného glyfosátu na polích. Toto povolení tak vyprší v roce 2022.

Tomáš Zdechovský - Dvojka lidovecké kandidátky, která dokončuje své první období v europarlamentu, je nejaktivnější ze všech českých poslanců, pokud jde o počet podaných zpráv pro komisi (celkem 88). V tomto ohledu ho předčilo už jen osm europoslanců ze všech zemí EU.

Jak volit:

Volby do Evropského parlamentu se v Česku konají 24. a 25. května 2019. V pátek od 14:00 do 22:00 a v sobotu od 8:00 do 14:00.

Výsledky budou zveřejněny najednou v neděli 26. května před půlnocí. Analýzy výsledků lze očekávat tedy až v pondělí 27. května ráno.

Volit je možné pouze jednu politickou stranu a na kandidátce lze zaškrtnout maximálně dva kandidáty.

Průběh, výsledky i analýzy voleb můžete sledovat na webu Hospodářských novin, podrobné výsledky najdete i na webu volby.cz.