Česko v roce 2017

Uplynulý rok byl v Česku rokem souboje Andreje Babiše a Bohuslava Sobotky.

Vítězně z něj přitom vyšel šéf hnutí ANO - suverénně vyhrál parlamentní volby a sestavil vládu, byť “vachrlatou”, zatímco z expremiéra Sobotky se stal řadový poslanec ČSSD, která je po propadu ve volbách na pokraji kolapsu.

Klíčovým dnem jejich zápolení byl 5. květen, kdy Sobotka zaslal prezidentovi Miloši Zemanovi návrh na odvolání Babiše.

Od krize Sobotkovy vlády po Babišovu vládu

Vláda vedená premiérem Bohuslavem Sobotkou (ČSSD) se na jaře dostala do nejhlubší krize za dobu svého čtyřletého fungování, a to v souvislosti s korunovými dluhopisy Agrofertu, které si v uplynulých letech koupil jeho vlastník Andrej Babiš.

Premiér Sobotka původně oznámil demisi celé vlády, kterou zdůvodnil nejastnostmi kolem podnikání a majetku ministra financí Babiše.

Později ale řekl, že demisi kabinetu podávat nebude. Vysvětlil to sporným výkladem ústavy ze strany prezidenta Miloše Zemana.

Ten naznačoval, že by demisi vlády považoval pouze za rezignaci samotného premiéra.

Podle ústavních právníků by takový krok byl proti české politické tradici a mohl by způsobit ústavní krizi, kterou by řešil Ústavní soud; podle Sobotky by to nevyřešilo příčinu vládní krize.

Poslal proto Zemanovi návrh na odvolání Babiše, což prezident po průtazích učinil. Jeho nástupcem jmenoval poslance Ivana Pilného (ANO).



Sobotka posléze odešel z funkce předsedy ČSSD. Vedení strany se ujal tehdejší ministr vnitra Milan Chovanec, volebním lídrem se stal tehdejší ministr zahraničí Lubomír Zaorálek.

Andrej Babiš se nicméně do vlády - a hned do jejího čela - vrátil po podzimních sněmovních volbách.



Ty vyhrálo s velkým náskokem jeho hnutí ANO, získalo téměř trojnásobek hlasů v porovnání s druhou ODS, třetími piráty či čtvrtou SPD Tomia Okamury. Citelnou porážku utrpěla ČSSD, kterou předstihla KSČM. Poslance mají rovněž KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. Ve sněmovně je tak rekordních devět stran.

Na začátku prosince jmenoval prezident Miloš Zeman Andreje Babiše premiérem, a to i přesto, že je obviněný v souvislosti s dotací na stavbu Farmy Čapí hnízdo.

O týden později pak Zeman jmenoval i Babišovu menšinovou vládu odborníků.

Do třiceti dnů musí získat důvěru, hlasy ve sněmovně zatím dojednané nemá.

Devět kandidátů na Hrad

V lednu čekají Česko volby prezidentské. Ministerstvo vnitra k nim připustilo devět kandidátů.

O znovuzvolení usiluje Miloš Zeman, mezi jeho nejvážnější protivníky patří bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš, podnikatel a textař Michal Horáček nebo expremiér Mirek Topolánek.

Kajínek na svobodě

Miloš Zeman na tiskové konferenci k oznámení své opětovné kandidatury na prezidenta avizoval, že se nebude zúčastňovat předvolebních debat a nepovede kampaň.

Vzápětí na sebe nicméně upozornil například tím, že udělil milost doživotně odsouzenému vrahovi Jiřímu Kajínkovi, přestože dříve proklamoval, že milosti bude udílet výjimečně a pouze z humanitárních důvodů.

Z Kajínka se stala celebrita, o které televize Prima natočila seriál. Vydal také knihu a prodávají se i bonbony s jeho podobiznou.

Co za sebou zanechala Sobotkova vláda

V dubnu prošel parlamentem daňový balíček, který zvyšuje daňové slevy na druhé a další dítě.



Sněmovna schválila také změny ve vládní novele o státní sociální podpoře. Rodiče vícerčat podle ní mají pobírat vyšší rodičovský příspěvek, vzroste také daňová sleva na první dítě a rozšíří se okruh rodin, které budou mít nárok na přídavek na dítě.

Od začátku roku 2018 si pak čerství tatínkové budou moci po narození dítěte vzít týdenní placenou dovolenou (tzv. otcovskou dovolenou).

Lidé, kteří pečují o vážně nemocné příbuzné, budou mít možnost dostat až tříměsíční placené ošetřovatelské volno a zaměstnanci v delší pracovní neschopnosti budou brát vyšší nemocenskou.

Koncem září vláda schválila nařízení o desetiprocentním růstu mezd zaměstnanců ve veřejné správě a členů bezpečnostních sborů, učitelé v regionálním školství dostali od listopadu přidáno o 15 procent.



Vláda rovněž dotáhla do konce více než dvě desetiletí trvající snahu o vybudování pietního místa na místě koncentračního tábora pro Romy v Letech na Písecku.

V létě se kabinet a majitel vepřína, který v místech někdejšího tábora stojí, dohodli na odkupu areálu.

Kupní smlouvu podepsali v listopadu.

Stát za vepřín zaplatí zhruba 450 milionů korun.



A co Čechy opravdu ovlivnilo: Stop kouření, start druhé vlny EET

Světový den bez tabáku, 31. květen, byl zároveň prvním dnem, kdy si čeští kuřáci nemohli zapálit v restauracích, kavárnách či hospodách.

Odstartovala rovněž druhá, hlavní vlna elektronické evidence tržeb (EET). K hotelům a restauracím se připojili obchodníci. Své tržby tak povinně hlásí celkem zhruba 125 tisíc plátců daní.

Na sklonku roku ovšem Ústavní soud zrušil některé části zákona o EET.

Zavedení posledních dvou vln se odkládá, od povinného odesílání účtenek na servery finanční správy budou osvobozeny platby kartou, na účtenkách navíc nebude povinné uvádět DIČ obsahující rodná čísla podnikatelů.

Zákon jako celek ale ústavní soudci nezrušili. EET podle nich sleduje legitimní cíl - účinný výběr daní a narovnání podnikatelského prostředí.

Klíčové verdikty

Soudy v uplynulém roce řešily například také kauzy manželky bývalého premiéra Petra Nečase Jany Nečasové (dříve Nagyové).

Za vyzrazení utajované zprávy Bezpečnostní informační služby jí Městský soud v Praze uložil podmíněný trest na 1,5 roku, Ivo Rittigovi a jeho právníkovi Davidu Michalovi pak devítiměsíční podmínku. Odvolací Vrchní soud v Praze však tresty zrušil.

Případ zneužití Vojenského zpravodajství a sledování Nečasovy exmanželky Radky soud nejprve odebral soudkyni Heleně Králové, která Nečasovou i trojici zpravodajců dříve opakovaně zprostila viny, nová soudkyně pak uznala obžalované vinnými a uložila jim podmíněné tresty.



Na Královou podali ministr spravedlnosti Robert Pelikán a soudce Městského soudu v Praze Libor Vávra kárné žaloby.

V prosinci ji Pelikán dočasně zprostil funkce.

Marek Dalík si má za podvod při jednáních o nákupu obrněných vozů Pandur pro armádu odpykat pět let vězení, nastoupil do něj na začátku listopadu. Proti verdiktu pražského vrchního soudu nicméně podal dovolání k Nejvyššímu soudu.

Do vězení poslal soud i prvního Čecha souzeného za to, že se chtěl přidat k Islámskému státu. Dvaadvacetiletý Jan Silovský má za mřížemi strávit šest let. Jeho dovolání Nejvyšší soud zamítl.

Za podporu terorismu - respektive spolupráci s milicemi syrských Kurdů YPG, které Turecko považuje za teroristickou organizaci - byli v Turecku k šesti letům a třem měsícům vězení odsouzeni Češi Markéta Všelichová a Miroslav Farkas. V závěru roku trest potvrdil i odvolací soud.

Zatčení fotbalového bosse Pelty

V květnu policie zadržela šéfa fotbalového svazu Miroslava Peltu. Spolu se dvěma zaměstnanci ministerstva školství podle policie manipulovali s dotacemi na sport. Pelta strávil ve vazbě skoro měsíc.

Policie obvinila i šéfa České unie sportu Miroslava Janstu.



Kvůli kauze sportovních dotací rezignovala ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD). Figuruje v ní totiž její bývalá náměstkyně Simona Kratochvílová. Ta se údajně s Peltou domlouvala na přípravě dotačních programů.